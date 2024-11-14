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بالأسماء.. الأهلي يفقد 14 لاعبا في أول مران وقرار من كولر

03:04 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتب- مصراوي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاستئناف التدريبات مساء غد استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وتقرر أن يصل مارسيل كولر المدير الفني إلى القاهرة بعد منتصف الليل، عقب قضائه الإجازة التي منحها للاعبيه لمدة أسبوع في بلاده.

ويعقد مارسيل كولر إجتماعاً مع جهازه المعاون غدا لحسم البرنامج التدريبي في الأيام المقبلة وإن كان يتضمن مواجهة ودية أم يكتفي بـ تراي ماتش المعتاد في الفترة الماضية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي غدا كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال عبدالواحد ومروان عطية وطاهر محمد طاهر للانضمام للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

كما يغيب عن الفريق يحيى عطية الله الظهير الأيسر لانضمامه لمنتخب بلاده المغربي وكذلك وسام أبوعلي المتواجد مع منتخب فلسطين، بجانب علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد والمغربي أشرف داري ورامي ربيعة ومحمد عبدالله للإصابة.

فيما ينتظم في التدريبات كل من إمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

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