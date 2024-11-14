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بيراميدز يستعد لضربة بداية دوري الأبطال بمواجهة الجونة

02:18 م الخميس 14 نوفمبر 2024

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي الجونة في مباراة ودية غدا الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وأيضا ضربة بداية دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لبيراميدز.

وتقام المباراة في الرابعة عصر الجمعة على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى كلا الفريقين لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المتوقف حاليا بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم 22 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم 26 من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

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