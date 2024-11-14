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"إبرة الأنسولين رافقني طوال حياتي".. ناتشو يتحدث عن معاناته مع مرض السكر

02:15 م الخميس 14 نوفمبر 2024

ناتشو فيرنانديز

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كتبت-هند عواد:

تحدث المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب القادسية السعودي الحالي وريال مدريد السابق، عن معاناته مع مرض السكر الذي يعاني منه منذ عمر الـ12 عاما.

وقال ناتشو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي القادسية، على موقع التغريدات "إكس": "قال لي أحدهم لا يمكنك أن تستمر كلاعب كرة قدم، وفي بعض الأحيان صدقته، لم أكن أفهم تفاصيل مرضي وأنا طفل، لكن كان من الصعب على طفل في عمر الـ12 عاما، تقبل أنه لن يستطيع لعب كرة القدم أبداً".

وأضاف: "شُخصت بمرض السكري من الدرجة الأولى منذ صغري، وفي الوقت الذي يتجهز فيه اللاعبين بحماس قبل التدريبات أو بدء المباريات، كنت آخذ إبرة الأنسولين، كانت ترافقني في جميع لحظات حياتي لكن لم يقف هذا في طريقي".

وأتم تصريحاته: "الشيء الوحيد الذي تعلمته في مسيرتي أن التوقف مجرد خيار، حرصت على مرضي وصحتي بشدة لأصل لما وصلت له الآن، تصديت للمرض كما تصديت للاعبين كمدافع، في حال صدقت كلام ذلك الشخص في صغري لما كنت هنا في نادي القادسية".

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ناتشو فيرنانديز المدافع الإسباني مرض السكر
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