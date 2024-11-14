مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يكشف موعد انضمام بنتايك لبعثة الفريق في ليبيا

02:07 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا في التاسعة صباح غداً الجمعة للانضمام لبعثة الفريق الأبيض، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك "بنتايك" يصل إلى ليبيا عن طريق مطار بنينا الدولي، للتواجد مع بعثة الزمالك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

اقرأ أيضا:

"مكنتش أعرفه".. كهربا يكشف لأول مرة سر حديثه مع إمام عاشور بتيشرت الزمالك

"بدأت في الملعب وانتهت بالأسطورة".. شيكابالا وناصر منسي أخوات

بعد خماسية المغرب.. موعد مباراة مصر والجزائر بتصفيات أفريقيا تحت 17 عاما

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك بنتايك محمود بنتايك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إبرة الأنسولين رافقني طوال حياتي".. ناتشو يتحدث عن معاناته مع مرض السكر

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري