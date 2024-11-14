الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتبت-هند عواد:

أعلن علي فايز محامي "عبدالله" فرد الأمن المجني عليه في قضية اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الصلح بين الثنائي.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى تحت إشراف المستشار علي فايز وبوجود والد اللاعب وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، حكم بحبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر، في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

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