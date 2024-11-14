"مش عارفين يجيبوه".. شوبير يكشف ما فعله الزمالك لمقاضاة كهربا

"حصل على التعويض اللازم".. الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن (صور)

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مقاضاة نادي الزمالك، للاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، بسبب عدم سداد باقي الغرامة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

قال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: "قصة غرامة كهربا مع الزمالك، انتوا عارفين أنها كانت 2 و400 ألف دولار، يعني حوالي 76 مليون جنيه مصري، في هذا التوقيت بالعملة الأجنبية"

أضاف: "كهربا أودع للزمالك مبلغ 70 مليون جنيه، في الحساب البنكي، ومنحهم الباقي بشيك مقبول الدفع، وبعدها خرج الزمالك وأكد أنه حصل على المبلغ بالكامل لأنه معاه شيك بباقي الفلوس".

أكمل: "الزمالك توجه من أجل سحب باقي المبلغ، في الوقت المحدد، لم يجد رصيد في الحساب، وبالتالي توجه لتحرير محضر بالواقعة، وأنا بقول أن ده حقه جدا".

وأوضح: "الزمالك حاول التواصل مع كهربا عن طريق بعض الوسطاء، ولكن لم يتمكن من ذلك، لأن الشيك كان مقبول الدفع بعد دفع المبلغ الكاش بشهرين، ومنح اللاعب أكثر من مهلة ولكن لم تحل الأزمة".

وأتم تصريحاته: "كهربا أكد أنه تفاجئ بهذه الخطوة من الزمالك، ولكنه سوف يحل هذه الأزمة قريبا، وسيتم دفع المبلغ بالكامل".

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