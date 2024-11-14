موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب والمغرب ببطولة شمال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلي ميكالي، مع نظيره المغرب، اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا.

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع المغرب في الثامنة مساء اليوم الخميس، في منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المغرب في الثامنة مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

قائمة منتخب مصر:

عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى.

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