"مكنتش أعرفه".. كهربا يكشف لأول مرة سر حديثه مع إمام عاشور بتيشرت الزمالك

كتب- محمد خيري:

تحدث محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن قربه الشديد من زميله إمام عاشور، مؤكدا أنه لم يكن له علاقة به عندما كان في الزمالك، عكس ما تردد.

قال كهربا في لقاء تلفزيوني عبر قناة الأهلي: "لم أقابل إمام قبل انتقاله للأهلي، ولكنني كنت دائمًا أقول للمقربين منه إنه لاعب كبير ويحتاج للعناية، واللقطة الشهيرة التي جمعتني به خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لم يكن الحديث له علاقة بكرة القدم".

وأوضح: "في أول مباراة لإمام عاشور مع الأهلي، كان يشعر بالتوتر بسبب الجمهور، فقمت باصطحابه ليحيي الجماهير ويكسر حاجز الرهبة".

وأكمل: "أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهد إمام يتفاعل ويغني مع جمهور الأهلي، أقف وأتابعه وأنا سعيد، وإن شاء الله يكون أسطورة كبيرة للنادي الأهلي".

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