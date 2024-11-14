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15 صورة من وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا

11:36 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    استقبال عبد الواحد السيد في ليبيا
  • عرض 15 صورة
    أحمد رفاعي يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    استقبال أحمد سليمان عضو الزمالك في ليبيا
  • عرض 15 صورة
    استقبال أحمد سليمان في ليبيا بالورود
  • عرض 15 صورة
    استقبال ناصر منسي في ليبيا
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    عبدالله السعيد يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    استقبال شيكابالا في ليبيا
  • عرض 15 صورة
    استقبال سيدي نداي في ليبيا_1
  • عرض 15 صورة
    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    كوستا يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    مهاب ياسر يصل إلى ليبيا
  • عرض 15 صورة
    محمد عاطف يصل إلى ليبيا_1
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بنينا الدولي في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي الودية، في مهرجان خالد حسنين.

واستقبل بعثة الزمالك كل من، محمد عرفة القنصل المصري في ليبيا وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من وصول بعثة الفريق إلى ليبيا، وعلق: "وصلنا إلى ليبيا".

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نادي الزمالك ليبيا بعثة الزمالك
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