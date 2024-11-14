15 صورة من وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا

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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بنينا الدولي في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي الودية، في مهرجان خالد حسنين.

واستقبل بعثة الزمالك كل من، محمد عرفة القنصل المصري في ليبيا وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من وصول بعثة الفريق إلى ليبيا، وعلق: "وصلنا إلى ليبيا".

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