بعد خماسية المغرب.. موعد مباراة مصر والجزائر بتصفيات أفريقيا تحت 17 عاما

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كتب- محمد خيري:

يلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكأس، مع نظيره الجزائري، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليا في المغرب.

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع الجزائر في السادسة مساء اليوم الخميس بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وتلقى المنتخب المصري خسارة ثقيلة في الجولة الأولى، بنتيجة 5 - 1 أمام المغرب فى افتتاح مشوار الفراعنة الصغار بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجزائري في السادسة مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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