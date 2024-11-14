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"العين ونادي إنجليزي".. قرار حاسم من الأهلي بشأن رحيل كولر بعد تلقي عرضين

10:57 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 11 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 11 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 11 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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كتب- مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، التمسك باستمرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في أداء مهام عمله وقيادة الأحمر في الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر، مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كولر عقده ممتد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل وهو ملتزم بذلك وسعيد بتواجده داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: "من الطبيعي أن يتلقى كولر عروض من أندية ومنتخبات لأنه يقدم مردود جيد وهو في نادي كبير ولا قلق في هذا الشأن، وهناك بالفعل أندية أستفسرت عن موقفه ومدى رغبته في التواجد معها لكن هو ووكيلة أكدا لهم أنهم مستمرين مع الأهلي ".

وأكمل المصدر، أن فريق العين الإماراتي قد استفسر من خلال وسيط عن رغبة كولر في التواجد معهم قبل إتمام التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، كما أن كولر نفسه كان ضمن القائمة المختصرة لنادي كوينز بارك رينجرز أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويعود مارسيل كولر إلى القاهرة اليوم الخميس، استعداداً لقيادة تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها 22 نوفمبر الجاري بالدوري المصري.

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