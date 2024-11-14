موعد أول مران للزمالك في ليبيا استعدادا لمهرجان خالد حسين

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأبيض لمرانه اليوم الخميس في السادسة مساءً استعدادا لمباراة النصر الليبي الودية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نادي النصر الليبي مساء غدا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق.

ومن المقرر أن تتوجه حافلة فريق الزمالك إلى ملعب التدريب في الخامسة والنصف مساءً، في ظل قرب المسافة بين الملعب وفندق الإقامة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.