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"أنا في حتة تانية.. وزعلان مني".. تناقض تصريحات إمام عاشور مع كهربا بشأن شيكابالا

10:39 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور وكهربا
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور ومحمود كهربا
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور وكهربا
  • عرض 14 صورة
    كهربا
  • عرض 14 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
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    شيكابالا
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    شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    محمود شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

تناقضت تصريحات إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع الرسالة التي أرسلها مع صديقه في الفريق محمود كهربا، بشأن كواليس حديثه مع محمود شيكابالا قائد الزمالك، أثناء مباراة نهائي كأس مصر، الذي أقيم في السعودية.

وفي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي فاز بها الأحمر، التقطت عدسات الكاميرات إمام عاشور وشيكابالا وهما يتحدثان.

وروى إمام عاشور كواليس حواره مع شيكابالا، وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي: "في نهائي الكأس شيكابالا أخبرني أنه "زعلان مني"، لأنه تواصل معي كثيرا ولم أرد عليه، قلت له تحدثت إليك كثيرا قبلها ولم ترد، وبالنسبة إلى اللقطة التي ذهبت فيها للحديث مع شيكابالا، قلت له، والله هدي دونجا الإنذار الثاني وهطرده، لأنه كان لسة عامل معايا فاول".

تناقض مع تصريح كهربا

وفي مايو الماضي، وجه محمود كهربا رسالة على لسان إمام عاشور، وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "إمام قال لي إن أحد الأشخاص ظهر في برنامج أمس، وقال إن إمام طلب منه القميص الخاص به، ولكن الحقيقة أن هذه اللقطة تكررت، وهذا الشخص كان يقول له هترجع الزمالك آخر الموسم".

وأضاف: "احتراما لكبر سنه لم يرد عليه، ولكن إمام في النهاية قال له أنا في حتة تانية، وتوجد حملة على إمام عاشور، ولكنه أيضا يوصل رسالة إلى جمهور ونادي الزمالك أنه ليس لديه مشاكل معهم".

وكان محمود شيكابالا قائد الزمالك، ضفيا في برنامج "الكورة مع فايق"، قبل يوم من ظهور كهربا، وكشف الأول كواليس حديثه مع إمام عاشور.

وقال شيكابالا: "لا أستطيع كشف ما دار بيني وبين إمام عاشور لاعب الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر، ولكن كل ما أستطيع قوله إنه طلب القميص الخاص بي عقب المباراة".

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إمام عاشور محمود شيكابالا محمود كهربا الأهلي الزمالك
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