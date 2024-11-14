أمنيته وعلاقته بزوجته ووالدته.. كل ما تريده عن تصريحاته إمام عاشور مع أحمد شوبير (صور)

تغطية: يوسف محمد:

ظهر إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير على شاشة قناة النادي الأهلي الرسمية، وتحدث في عدد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي وعلاقته بالخطيب ووالدته وزوجته وأمنيته وتفاصيل أخرى ينتظرها جمهور الأهلي... يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال مباراة نهائي كأس مصر، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.. للتفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته في رؤية نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، مشيراً إلى أنه تواصل أكثر من مرة مع نجله سيف... للتفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يكشف اللحظة الأصعب مع الأهلي وسبب "زعل" محمد رمضان

أكد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على أن هزيمة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، هى اللحظة الأصعب له مع النادي الأهلي.. للتفاصيل اضغط هنا

"ملقتش تقدير من الزمالك".. إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى موقف نادي الزمالك من عودته مرة آخرى بعد العودة من ميتلاند الدنماركي... للتفاصيل اضغط هنا

بتحللي الماتشات.. إمام عاشور يكشف دور زوجته في مسيرته (صور)

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن زوجته لها دور كبير معه في مسيرته ومختلف المباريات، التي يشارك فيها.. للتفاصيل اضغط هنا

في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته في حياته

حرص إمام عاشور على النادي الأهلي، على الإشادة بالدور الكبير، الذي قامت به والدته معه خلال بداية مشواره في كرة القدم.. للتفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن نصيحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له، بعد انضمامه إلى المارد الأحمر.. للتفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يكشف مفاجأة عن فترة تواجده مع الزمالك

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، كواليس فترة تواجده داخل نادي الزمالك، قبل الخروج إلى الاحتراف في ميتلاند الدنماركي والعودة بعد ذلك إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.. للتفاصيل اضغط هنا