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بتحللي الماتشات.. إمام عاشور يكشف دور زوجته في مسيرته (صور)

02:49 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته 1
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 24 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
  • عرض 24 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 24 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 24 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 24 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
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كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن زوجته لها دور كبير معه في مسيرته ومختلف المباريات، التي يشارك فيها.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "زوجتي تحلل أدائي في المباريات التي أشارك فيها مع الفريق".

وأضاف: "أثق في رأي زوجتي تماماً، خاصة وأنها تفهم كثيراً في كرة القدم".

ويذكر أن إمام عاشور، تم استبعاده من قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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إمام عاشور إمام عاشور وزوجته إمام عاشور وزوجته وبنته تصريحات إمام عاشور عن زوجته النادي الأهلي
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