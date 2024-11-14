إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته

كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن زوجته لها دور كبير معه في مسيرته ومختلف المباريات، التي يشارك فيها.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "زوجتي تحلل أدائي في المباريات التي أشارك فيها مع الفريق".

وأضاف: "أثق في رأي زوجتي تماماً، خاصة وأنها تفهم كثيراً في كرة القدم".

ويذكر أن إمام عاشور، تم استبعاده من قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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