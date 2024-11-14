في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته في حياته
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - يوسف محمد:
حرص إمام عاشور على النادي الأهلي، على الإشادة بالدور الكبير، الذي قامت به والدته معه خلال بداية مشواره في كرة القدم.
وقال عاشور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "والدتي كانت مبتسبنيش دايماً، في التمرين وأنا صغير".
وأضاف: "في مرة واحنا راجعين من التمرين، كنت قاعد على رجليها وعملنا حــادثة، وقتها كتفها كان مخلوع ورجلها مكسورة، قامت بكسرت باب السيارة برجلها وخرجتني من خوفها عليا".
واختتم عاشور تصريحاته: "عمري ما أنسى كل حاجة أمي عملتها على شاني".
أقرأ أيضاً:
آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة
في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)
فيديو قد يعجبك: