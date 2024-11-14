في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته في حياته

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كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور على النادي الأهلي، على الإشادة بالدور الكبير، الذي قامت به والدته معه خلال بداية مشواره في كرة القدم.

وقال عاشور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "والدتي كانت مبتسبنيش دايماً، في التمرين وأنا صغير".

وأضاف: "في مرة واحنا راجعين من التمرين، كنت قاعد على رجليها وعملنا حــادثة، وقتها كتفها كان مخلوع ورجلها مكسورة، قامت بكسرت باب السيارة برجلها وخرجتني من خوفها عليا".

واختتم عاشور تصريحاته: "عمري ما أنسى كل حاجة أمي عملتها على شاني".

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