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إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

01:41 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (1)
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    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (3)
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    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (4)
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    إمام عاشور مع النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع الأهلي
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع الأهلي
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال مباراة نهائي كأس مصر، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "في نهائي الكأس شيكابالا أخبرني بأنه زعلان مني، لأنه كلمني كتير وانا مردتش وقلت له، كلمتك كتير قبلها وانت مردتش".

وأضاف: "اللقطة التي ذهبت فيها للحديث مع شيكابالا، قلت له، والله هدي دونجا الانذار الثاني وهطرده، على عشان كان لسة عامل عليا فاول".

واختتم عاشور تصريحاته: "فهو تقبل الكلام وقاله قوم يا دونجا، ده اللي حصل وخلال الفترة الحالية لا يوجد تواصل بيني وبين شيكابالا".

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النادي الأهلي إمام عاشور شيكابالا الزمالك كأس مصر
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