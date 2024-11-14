إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته

كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال مباراة نهائي كأس مصر، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "في نهائي الكأس شيكابالا أخبرني بأنه زعلان مني، لأنه كلمني كتير وانا مردتش وقلت له، كلمتك كتير قبلها وانت مردتش".

وأضاف: "اللقطة التي ذهبت فيها للحديث مع شيكابالا، قلت له، والله هدي دونجا الانذار الثاني وهطرده، على عشان كان لسة عامل عليا فاول".

واختتم عاشور تصريحاته: "فهو تقبل الكلام وقاله قوم يا دونجا، ده اللي حصل وخلال الفترة الحالية لا يوجد تواصل بيني وبين شيكابالا".

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