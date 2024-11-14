إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

في مرة عملنا حادثة وكسرت باب العربية.. إمام عاشور يتحدث عن دور والدته

كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على أن هزيمة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، هى اللحظة الأصعب له مع النادي الأهلي.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "أصعب لحظة مرت عليا، كانت بعد ما خسرنا السوبر الأفريقي أمام الزمالك وتعبت ودخلت المستشفى في السعودية بعد المباراة".

وأضاف: "الكابتن محمد رمضان أخبرني بعد السوبر الأفريقي، طالبني بالتركيز لأننا سنخوض مباراتين في غاية الأهمية".

وتابع: "أخبرت محمد رمضان برغبتي في مواجهة الزمالك مرة أخرى والفوز عليهم، وفي هذه اللحظة زعل مني وقال لي في هذا الوقت إزاي تفكر بهذه الطريقة ومازال أمامنا مباراة سيراميكا".

والجدير بالذكر أن الأهلي، عقب هزيمة السوبر الأفريقي من الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك وحصد لقب السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)