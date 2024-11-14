مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يكشف اللحظة الأصعب مع الأهلي وسبب "زعل" محمد رمضان

01:37 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور 2
  • عرض 24 صورة
    هدف إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من مران الأهلي اليوم
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على أن هزيمة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، هى اللحظة الأصعب له مع النادي الأهلي.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "أصعب لحظة مرت عليا، كانت بعد ما خسرنا السوبر الأفريقي أمام الزمالك وتعبت ودخلت المستشفى في السعودية بعد المباراة".

وأضاف: "الكابتن محمد رمضان أخبرني بعد السوبر الأفريقي، طالبني بالتركيز لأننا سنخوض مباراتين في غاية الأهمية".

وتابع: "أخبرت محمد رمضان برغبتي في مواجهة الزمالك مرة أخرى والفوز عليهم، وفي هذه اللحظة زعل مني وقال لي في هذا الوقت إزاي تفكر بهذه الطريقة ومازال أمامنا مباراة سيراميكا".

والجدير بالذكر أن الأهلي، عقب هزيمة السوبر الأفريقي من الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك وحصد لقب السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات.

أقرأ أيضاً:
آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)

النادي الأهلي إمام عاشور محمد رمضان آخر أخبار النادي الأهلي السوبر الأفريقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إمام عاشور يكشف للمرة الأولى كواليس حديثه مع شيكابالا في نهائي الكأس

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة