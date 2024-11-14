مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

01:33 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 28 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 28 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة
  • عرض 28 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدفه في نهائي أمم أفريقيا 2008
  • عرض 28 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
  • عرض 28 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
  • عرض 28 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
  • عرض 28 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 28 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
  • عرض 28 صورة
    محمد أبو تريكة 2
  • عرض 28 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 28 صورة
    محمد أبو تريكة 1
  • عرض 28 صورة
    محمد أبو تريكة 3
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
  • عرض 28 صورة
    هدف إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور 2
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 28 صورة
    اللاعب إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته في رؤية نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، مشيراً إلى أنه تواصل أكثر من مرة مع نجله سيف.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أمنية حياتي أقابل واكلم الكابتن أبو تريكة، وتواصلت مع ابنه سيف عشان أقابله وإن شاء الله رايح قطر".

وأضاف: "هحاول أكون ربع الكابتن أبو تريكة طوال مسيرتي مع الأهلي، لابد أن يكون الواحد على قدر مسؤولية ارتداء رقم أبو تريكة".

وتابع: "أنا اللي طلبت ارتداء القميص رقم 22 في الأهلي، خالد بيبو قال لي، هتبقى قدها الرقم ده غالي علينا وكان ردي عليه "هبقى قدها إن شاء الله".

واختتم عاشور تصريحاته: "بإذن الله بقول للكابتن أبو تريكة، انا هجيلك قطر في يوم واشوفك".

أقرأ أيضاً:
آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)

محمد أبو تريكة إمام عاشور النادي الأهلي حديث إمام عاشور عن أبو تريكة آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إمام عاشور يكشف اللحظة الأصعب مع الأهلي وسبب "زعل" محمد رمضان

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة