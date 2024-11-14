إمام عاشور يكشف عن أمنيته خلال الفترة المقبلة وسر رقم 22

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كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته في رؤية نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، مشيراً إلى أنه تواصل أكثر من مرة مع نجله سيف.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أمنية حياتي أقابل واكلم الكابتن أبو تريكة، وتواصلت مع ابنه سيف عشان أقابله وإن شاء الله رايح قطر".

وأضاف: "هحاول أكون ربع الكابتن أبو تريكة طوال مسيرتي مع الأهلي، لابد أن يكون الواحد على قدر مسؤولية ارتداء رقم أبو تريكة".

وتابع: "أنا اللي طلبت ارتداء القميص رقم 22 في الأهلي، خالد بيبو قال لي، هتبقى قدها الرقم ده غالي علينا وكان ردي عليه "هبقى قدها إن شاء الله".

واختتم عاشور تصريحاته: "بإذن الله بقول للكابتن أبو تريكة، انا هجيلك قطر في يوم واشوفك".

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