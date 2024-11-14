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أول تعليق من كهربا بعد تقدم الزمالك ببلاغ ضده

12:30 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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    كهربا مع أسرته
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    محمود الخطيب وكهربا
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    كهربا مع أسرته
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب وكهربا
  • عرض 14 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
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    كهربا مع أسرته (1)
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    كهربا مع أسرته (3)
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    كهربا مع أسرته (2)
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    كهربا مع والدته
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    كهربا وشقيقته (1)
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    كهربا مع أسرته (4)
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كتب- يوسف محمد:

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم نادي الزمالك بلاغاً ضده، بسبب تأخره في دفع القسط المتبقي من الغرامة الموقعة عليه، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الفارس الأبيض.

وقال كهربا في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "كنت نايم وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة".

وتابع: "فوجئت بموضوع محضر الزمالك وكله خير محدش يقلق انا مستغرب انهم رفعوا الشيك".

وكانت أزمة محمود كهربا مع الزمالك، بدأت بعدما رحل عن الزمالك متجهاً إلى نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ليقرر الأبيض رفع شكوى ضده، مدعيا سريان عقده مع النادي.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي في بيان رسمي، إنهاء الملف، بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي.

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محمود كهربا الزمالك الأهلي غرامة كهربا أحمد شوبير
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