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كتب- يوسف محمد:

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم نادي الزمالك بلاغاً ضده، بسبب تأخره في دفع القسط المتبقي من الغرامة الموقعة عليه، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الفارس الأبيض.

وقال كهربا في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "كنت نايم وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة".

وتابع: "فوجئت بموضوع محضر الزمالك وكله خير محدش يقلق انا مستغرب انهم رفعوا الشيك".

وكانت أزمة محمود كهربا مع الزمالك، بدأت بعدما رحل عن الزمالك متجهاً إلى نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ليقرر الأبيض رفع شكوى ضده، مدعيا سريان عقده مع النادي.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي في بيان رسمي، إنهاء الملف، بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي.

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