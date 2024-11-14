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"ملقتش تقدير من الزمالك".. إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي

12:03 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى موقف نادي الزمالك من عودته مرة آخرى بعد العودة من ميتلاند الدنماركي.

وقال عاشور، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "بعد الإصابة التي تعرض لها مع ميتلاند، وكيلي أخبرني أن أمير توفيق يرد التواصل معي والإطمئنان علي".

وأضاف: "تواصلت معه بعد ذلك، اطمئن عليا ولكنه لم يتحدث معي في أي حاجة تخص الأهلي".

وتابع: "كنت بتعالج لمدة شهر ونص في نادي الزمالك، أخبرت المسؤولين بالنادي أنني أرغب في العودة ولكن هناك مسؤول متواجد حالياً في النادي، قالي ادفع انت الفلوس لميتلاند وتعالى".

وواصل: "بعد أن تعقد الموضوع توقف واتعقد بشكل كبير، أخبرني وكيلي أن أمبر توفيق سوف يتحدث معي

وأكمل: "عقب حديث أمير توفيق معي، أغلقت قصة الزمالك خاصة أنني لم ألقى تقدير وأخبرته بأنه شرف لأي حد إنه يلعب للأهلي".

واختتم عاشور تصريحاته: "الناس في الزمالك فور علمهم بتواصل الأهلي معي، رجعوا يتواصلوا معي مرة آخرى ولكنني لم أقم بالرد عليهم".

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