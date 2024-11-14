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"بدأت في الملعب وانتهت بالأسطورة".. شيكابالا وناصر منسي أخوات

09:01 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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    شيكابالا
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    شيكابالا وسيف الجزيري - أرشيفية
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    شيكابالا
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    شيكابالا يحمل لقب كأس الكونفدرالية
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    ناصر منسي
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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كتب- محمد خيري:

ظهرت خلال الأيام الماضية أزمة بين محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وزميله في الفريق ناصر منسي، خلال المباراة الماضية أمام سموحة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة على استاد برج العرب.

أزمة بين شيكابالا وناصر منسي

وظهر في أحد الفيديوهات خلال مباراة الزمالك وسموحة، قيام محمود شيكابالا، بمشادة لفظية مع ناصر منسي، بسبب منح الأخير تعليمات خاصة له، وتدخل عدد من اللاعبين لاحتواء الموقف.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي هذه اللقطات، ما بين مؤيد لموقف ناصر منسي أو معارض لتصرف محمود شيكابالا.

وفي المقابل خرج ناصر منسي في تصريحات تلفزيونية وقال: "شيكابالا هو أخي ولا توجد بيننا مشكلة، وما حدث كان مجرد كلام عادي، وشيكابالا أسطورة من أساطير الكرة المصرية، وعمري ما أرد عليه مهما حدث".

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شيكابالا ناصر منسي الزمالك أخبار الزمالك
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