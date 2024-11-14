"دولارات وجيفيرسون".. مكاسب الزمالك من مهرجان خالد حسين في ليبيا

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة النصر الليبي، في مهرجان اعتزال خالد حسين، نجم الكرة الليبية السابق.

وتوجهت بعثة الفريق الأبيض إلى ليبيا أمس الأربعاء، استعدادا للمشاركة في المباراة التكريمية، المقرر لها غدا الجمعة.

وسوف يجني نادي الزمالك، من المشاركة في هذا المهرجان العديد من المكاسب، سواء على الصعيد الفني أو المادي.

مكاسب الزمالك من مهرجان خالد حسين

ويعد أهم المكاسب للنادي الأهلي من هذه المباراة، العائد المادى الذى سيحصل عليه الفريق الأبيض نظير الموافقة على المشاركة فى تلك المباراة، والذي سيتخطى 200 ألف دولار.

ويعد المكسب الثانى من الناحية الفنية حيث ستكون فرصة أمام الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمنح فرصة لتجربة معظم اللاعبين وعلى رأسهم الثنائي الأفريقي جيفيرسون كوسنا وسيدي نداي الذي تعاقد معهم الفريق مؤخرا.

ومن ضمن المكاسب أيضا التي سيحققها الزمالك، الاستفادة من تفعيل الشراكة مع نادي النصر الليبي سواء على مستوى المعسكرات أن ضم اللاعبين في الفترة المقبلة.

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