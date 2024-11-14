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بعد تقديم بلاغ ضده.. 5 محطات لأزمة كهربا مع الزمالك

05:00 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
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    محمود الخطيب وكهربا
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    الخطيب وكهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 13 صورة
    كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    أفشة والسولية مع كهربا
  • عرض 13 صورة
    كهربا من مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كهربا
  • عرض 13 صورة
    كهربا 1
  • عرض 13 صورة
    كهربا وكولر
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    كهربا من مران النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
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كتبت-هند عواد:

قدم نادي الزمالك بلاغا في قسم العجوزة، ضد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بسبب تأخره في سداد المبلغ المتبقي من الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي فبراير 2024، سدد محمود كهربا جزء من الغرامة المقدرة بمبلغ 2 مليون و476 و389 دولار، على أن يتم تقسيط المتبقي.

متى بدأت أزمة كهربا مع الزمالك؟

بدأت أزمة كهربا مع الزمالك، في صيف 2019، برحيل اللاعب عن الفريق وإعلان نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي التعاقد مع اللاعب، ليرفع النادي شكوى ضده في الفيفا، مبررا ارتباطه بعقد معه.

وفي أكتوبر 2019، انتقل كهربا إلى النادي الأهلي، بعد سداد مبلغ 400 ألف دولار للنادي البرتغالي، لفسخ التعاقد.

ومع استمرار شكوى الزمالك، قررت غرفة تسوية المنازعات في الفيفا، توقيع غرامة على كهربا قدرها مليوني دولار، إضافة إلى 5% فائدة سارية، بداية من يوم 20 يونيو لعام 2019، حتى وقت السداد الفعلي.

وفي يونيو 2022، صدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، وصدر قرارا بإيقاف كهربا، وفي أغسطس تم منح الاعب مهلة للسداد.

وقدم كهربا استئنافا على الحكم الصادر، وظلت القضية مستمر حتى وصل اللاعب مع الزمالك إلى حل، بسداد جزء وتقسيط المبلغ المتبقي.

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