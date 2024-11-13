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إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي

11:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
  • عرض 26 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتب- يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن نصيحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له، بعد انضمامه إلى المارد الأحمر.

وقال عاشور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "أول مقابلة لي مع الكابتن الخطيب كانت في معسكر الفريق بالنمسا، المقابلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين".

وأضاف: "في أول مقابلة الكابتن الخطيب، قال لي ركز في الملعب والتمرين، متركزش في أي حاجة وقال لي متخسرش جمهور الزمالك".

واختتم عاشور تصريحاته: "من وقت ما جيت الأهلي، محاولتش استفز أو أخسر جمهور نادي الزمالك".

وانتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي، في يوليو 2024 قادماً من فريق ميتلاند الدنماركي.

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