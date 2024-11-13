إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي

إمام عاشور يكشف مفاجأة عن فترة تواجده مع الزمالك

"ملقتش تقدير من الزمالك".. إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله إلى النادي

أول تعليق من كهربا بعد تقدم الزمالك ببلاغ ضده

كتب- يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن نصيحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له، بعد انضمامه إلى المارد الأحمر.

وقال عاشور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "أول مقابلة لي مع الكابتن الخطيب كانت في معسكر الفريق بالنمسا، المقابلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين".

وأضاف: "في أول مقابلة الكابتن الخطيب، قال لي ركز في الملعب والتمرين، متركزش في أي حاجة وقال لي متخسرش جمهور الزمالك".

واختتم عاشور تصريحاته: "من وقت ما جيت الأهلي، محاولتش استفز أو أخسر جمهور نادي الزمالك".

وانتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي، في يوليو 2024 قادماً من فريق ميتلاند الدنماركي.

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إمام عاشور يكشف مفاجأة خلال فترة تواجده مع الزمالك