إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي
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كتب- يوسف محمد:
كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن نصيحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له، بعد انضمامه إلى المارد الأحمر.
وقال عاشور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "أول مقابلة لي مع الكابتن الخطيب كانت في معسكر الفريق بالنمسا، المقابلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين".
وأضاف: "في أول مقابلة الكابتن الخطيب، قال لي ركز في الملعب والتمرين، متركزش في أي حاجة وقال لي متخسرش جمهور الزمالك".
واختتم عاشور تصريحاته: "من وقت ما جيت الأهلي، محاولتش استفز أو أخسر جمهور نادي الزمالك".
وانتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي، في يوليو 2024 قادماً من فريق ميتلاند الدنماركي.
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