مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

بعثة الزمالك تصل إلى ليبيا استعداداً لمباراة اعتزال خالد حسين

11:37 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بعثة الزمالك تصل إلى ليبيا استعداداً لمباراة اعتزا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة بنغازي الليبية، استعداداً لخوض مباراة اعتزال خالد حسين نجم النصر السابق.

فور وصول البعثة، كان في استقبالها بمطار بنينا الدولي كل من محمد عرفة، القنصل المصري في ليبيا، وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، الذي وجه الشكر لإدارة نادي الزمالك على تلبية الدعوة، معرباً عن تقديره لقيمة القلعة البيضاء ومكانته الكبيرة في ليبيا والوطن العربي.

وعلى الجانب الآخر عبر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة، عن شكره لمسؤولي النادي الليبي ووغد السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال، موكداً على أن الأبيض يسعي لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره النصر الليبي مساء يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

الزمالك مباراة اعتزال خالد حسين خالد حسين النصر الليبي بعثة الزمالك تصل إلى ليبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة