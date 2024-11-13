بعثة الزمالك تصل إلى ليبيا استعداداً لمباراة اعتزال خالد حسين

كتبت - نهى خورشيد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة بنغازي الليبية، استعداداً لخوض مباراة اعتزال خالد حسين نجم النصر السابق.

فور وصول البعثة، كان في استقبالها بمطار بنينا الدولي كل من محمد عرفة، القنصل المصري في ليبيا، وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، الذي وجه الشكر لإدارة نادي الزمالك على تلبية الدعوة، معرباً عن تقديره لقيمة القلعة البيضاء ومكانته الكبيرة في ليبيا والوطن العربي.

وعلى الجانب الآخر عبر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة، عن شكره لمسؤولي النادي الليبي ووغد السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال، موكداً على أن الأبيض يسعي لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره النصر الليبي مساء يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.