إمام عاشور يكشف مفاجأة عن فترة تواجده مع الزمالك

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي

"ملقتش تقدير من الزمالك".. إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله إلى النادي

أول تعليق من كهربا بعد تقدم الزمالك ببلاغ ضده

كتب- يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، كواليس فترة تواجده داخل نادي الزمالك، قبل الخروج إلى الاحتراف في ميتلاند الدنماركي والعودة بعد ذلك إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.

وقال عاشور في تصريحات له، عبر قناة الأهلي: "خلال انتقالي من حرس الحدود للزمالك، الصفقة كانت مهددة بالفشل حتى آخر أيام القيد، بسبب المقابل المادي".

وأضاف: "أخبرت المسؤولين في نادي الزمالك، بأنني سأتحمل فارق المقابل المادي للانضمام إلى الزمالك، ولن أحصل على أي مقابل خلال أول موسمين لي مع الفريق والموضوع تم بعد ذلك وانتقلت إلى الزمالك".

وتابع: "بقيت بعد ذلك موسمين في الزمالك لا أحصل على أي مستحقات سوى المكافأت فقط، لدفع الفلوس لحرس الحدود والمحلة".

وتابع: "في الموسم الأخير لي مع الزمالك، وصلني العديد من العروض الخارجية".