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"ده تهديد يعني".. تعليق مثير للجدل من لاعب سموحة بعد منشوره عن علي غزال (صور)

11:01 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (2)
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (1)
  • عرض 27 صورة
    علي غزال لاعب منتخب مصر السابق
  • عرض 27 صورة
    علي غزال
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (6)
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (3)
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (5)
  • عرض 27 صورة
    علي غزال (4)
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 27 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
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كتب- نهى خورشيد:

كشف حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة كواليس ما تعرض له من قبل على غزال نجم منتخب مصر.

وكتب حسن عبر الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" بقول ليكم دا خرب بيوت ناس كتير ياريت نفهم شويه متقلقوش حتى لو خرج أنا مش هسيب حقى أنا واثق ف قانون بلدنا، فوق اي حد أنا هفضل مكمل لان دى فلوس أنا تعبت فيها".

وأضاف:" ياريت الناس تكون عرفت الفلوس هترجع ان شالله وانا مش هسكت خالص ٣ سنين ف الموال ف دا أنا والناس إلى معايا مستنين القانون ياخد مجراه ياريت الرساله توصل شكرا "

وشارك حسام المنشور مرة أخرى برد من أحد الأشخاص، جاء فيه: "شيل الستوري دي انت مش قدنا" وعلق عليها لاعب سموحة: "مش قدنا اللي هو مين انتوا يا معلم؟، أنا مستني، ده تهديد يعني".

يذكر أن الفريق القانوني للاعب سموحة و منتخب مصر السابق علي غزال أصدر بيانًا يكشف آخر تطورات أزمة علي غزال، يمكنك الإطلاع عليه من الرابط.. اضغط هنا

منشور حسام حسن

علي غزال حسام حسن قضية علي غزال حبس علي غزال منتخب مصر
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