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سقط في أرض الملعب.. نادي كفر الشيخ يكشف آخر التطورات الصحية لمدافع الفريق

10:44 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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كتب- نهى خورشيد:

كشف نادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء آخر التطورات الصحية لـ محمد شوقي مدافع الفريق الكروي بالنادي، بعد سقوطه في الملعب بمباراة القزازين، بدوري القسم الثاني المصري.

وكتب نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " لاعبنا محمد شوقي داخل غرف العناية الأن، ونبض القلب مستقر، دعواتكم بالشفاء العاجل، نرجو الدعاء فقط وعدم التسرع في نشر أكاذيب على حساب حياة اللاعب".

وكان شوقي سقط في المباراة بعد بلع لسانه، ليقرر الحكم إلغاء اللقاء.

مدافع كفر الشيخ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ نادي كفر الشيخ
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