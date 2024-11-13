حقيقة وفاة لاعب كفر الشيخ بعد سقوطه في الملعب

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"ده تهديد يعني".. تعليق مثير للجدل من لاعب سموحة بعد منشوره عن علي

كتب- نهى خورشيد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وفاة محمد شوقي مدافع نادي كفر الشيخ، بعد سقوطه في مباراة فريقه على أرضية الملعب.

وقال الطبيب المعالج لشوقي:" اللاعب لا يزال على قيد الحياة، والحالة مستقرة على الاجهزة حتى الآن والأمور تسير نحو الافضل ".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي كفر شيخ منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"شوقي حالتة مستقرة الأن وصحتة تتحسن للأفضل، نرجو منكم الدعاء له بالشفاء".

وسقط شوقي خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني ب، بعد بلع لسانه.

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