مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 10
14:30
زد

زد

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

1 1
21:00
سيراليون

سيراليون

تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

0 0
15:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

حقيقة وفاة لاعب كفر الشيخ بعد سقوطه في الملعب

09:33 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (20)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (19)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (18)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (17)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (11)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (13)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (14)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (15)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (16)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (12)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (10)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (9)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (7)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (8)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (1)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (2)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (4)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (3)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (5)
  • عرض 21 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وفاة محمد شوقي مدافع نادي كفر الشيخ، بعد سقوطه في مباراة فريقه على أرضية الملعب.

وقال الطبيب المعالج لشوقي:" اللاعب لا يزال على قيد الحياة، والحالة مستقرة على الاجهزة حتى الآن والأمور تسير نحو الافضل ".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي كفر شيخ منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"شوقي حالتة مستقرة الأن وصحتة تتحسن للأفضل، نرجو منكم الدعاء له بالشفاء".

وسقط شوقي خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني ب، بعد بلع لسانه.

اقرأ أيضًا:

قبل إنقاذ لاعب كفر الشيخ من الموت.. 5 أزمات لنجوم كرة القدم في الملاعب (صور)

مدافع كفر الشيخ محمد شوقي نادي كفر الشيخ الممتاز ب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عقب خروجه من قسم الشرطة... أول رد فعل من صلاح محسن بعد أزمة حادث السيارة

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة