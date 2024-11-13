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"عقب السقوط المفاجئ".. الصور الأولى للاعب محمد شوقي داخل المستشفى

08:36 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    محمد شوقي من داخل المستشفى (1)
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (7) (1)
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (4) (1)
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    المستشفى المتواجد بها لاعب كفر الشيخ (1)
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (2) (1)
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (6) (1)
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة كفر الشيخ أمام القزازين اليوم، في إطار منافسات دوري القسم الثاني المصري، حادث مروع، بعد سقوط اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ على أرضية الملعب، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا، في حالة غير مستقرة وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في الوقت الحالي، ونفى نادي كفر الشيخ، كل ما تردد بشأن وفاة اللاعب.

وانتشرت العديد من الصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب من داخل مستشفى الزرقا وسط محاولات من الأطباء لإسعاف اللاعب.

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أزمة لاعب كفر الشيخ سقوط لاعب كفر الشيخ خلال المباراة أزمة قلبية للاعب كفر الشيخ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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