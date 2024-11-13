"عقب السقوط المفاجئ".. الصور الأولى للاعب محمد شوقي داخل المستشفى

أول تعليق من الطبيب بخصوص إنقاذ لاعب كفر الشيخ من الموت بعد سقوطه

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة كفر الشيخ أمام القزازين اليوم، في إطار منافسات دوري القسم الثاني المصري، حادث مروع، بعد سقوط اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ على أرضية الملعب، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا، في حالة غير مستقرة وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في الوقت الحالي، ونفى نادي كفر الشيخ، كل ما تردد بشأن وفاة اللاعب.

وانتشرت العديد من الصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب من داخل مستشفى الزرقا وسط محاولات من الأطباء لإسعاف اللاعب.

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