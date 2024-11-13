" الأكبر بالموسم".. سيدات زد يكتسحن الاتحاد السكندري بـ 10 أهداف في الدوري

كتبت - نهى خورشيد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي زد، نظيراتهن في الاتحاد السكندري بـ10 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وتعتبر هذه النتيجة، هي الأكبر حتى الأن بالموسم الجاري.

وبهذا الفوز، احتلت سيدات زد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.