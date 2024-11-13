"بعد سقوطه المفاجئ في الملعب".. من هو محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ؟

كتب - يوسف محمد:

تعرض اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ اليوم، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، سقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، تم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا بعد تدخل طبيب الفريق لمحاولة إسعاف اللاعب.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا، في حالة غير مستقرة وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في الوقت الحالي.

ونفى نادي كفر الشيخ، كل ما تردد بشأن وفاة اللاعب، حيث أكد الحساب الرسمي لكفر الشيخ أن كل ما يثار بشأن وفاة اللاعب مجرد شائعات.

من هو محمد شوقي لاعب كفر الشيخ؟

يبلغ محمد شوقي من العمر 29 عاماً، فهو من مواليد 7 يونيو 1995 في مدينة المحلة.

ويلعب محمد شوقي في مركز قلب الدفاع.

وسبق له المشاركة رفقة عدد من الأندية، ومنهم "غزل المحلة، سبورتنج كاسل ونادي دسوق".

وانضم شوقي إلى نادي كفر الشيخ قادماً من فريق سبورتنج كاسل.

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