مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

1 0
18:00
توجـــو

توجـــو

تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

0 0
15:00
الكاميرون

الكاميرون

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

جميع المباريات

إعلان

"بعد سقوطه المفاجئ في الملعب".. من هو محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ؟

08:18 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

اللاعب محمد شوقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تعرض اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ اليوم، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، سقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، تم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا بعد تدخل طبيب الفريق لمحاولة إسعاف اللاعب.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا، في حالة غير مستقرة وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في الوقت الحالي.

ونفى نادي كفر الشيخ، كل ما تردد بشأن وفاة اللاعب، حيث أكد الحساب الرسمي لكفر الشيخ أن كل ما يثار بشأن وفاة اللاعب مجرد شائعات.

من هو محمد شوقي لاعب كفر الشيخ؟

يبلغ محمد شوقي من العمر 29 عاماً، فهو من مواليد 7 يونيو 1995 في مدينة المحلة.

ويلعب محمد شوقي في مركز قلب الدفاع.

وسبق له المشاركة رفقة عدد من الأندية، ومنهم "غزل المحلة، سبورتنج كاسل ونادي دسوق".

وانضم شوقي إلى نادي كفر الشيخ قادماً من فريق سبورتنج كاسل.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)

محمد شوقي فريق كفر الشيخ دوري القسم الثاني المصري السقوط المفاجئ في الملعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" الأكبر بالموسم".. سيدات زد يكتسحن الاتحاد السكندري بـ 10 في الدوري

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة