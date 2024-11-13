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بعثة الزمالك تغادر إلى ليبيا في طائرة خاصة

08:12 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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‎غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار سفنكس الدولي على متن طائرة خاصة، متجهة إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة بعثة الفريق الأبيض المتجهة إلى ليبيا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.‎

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