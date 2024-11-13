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تفاصيل استبعاد لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة النصر الليبي

07:47 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    أحمد فتوح (2)
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    أحمد فتوح (7)
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    أحمد فتوح
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    أحمد يحيى وأحمد فتوح
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    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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    أحمد فتوح
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    الونش يحتفل بعيد ميلاد ابنته
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كتب- مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك استبعاد محمود الونش و أحمد فتوح من قائمة الزمالك المسافرة إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم تم استبعاد فتوح بسبب ارتباطه بجلسة في المحكمة يوم السبت 16 نوفمبر

أما استبعاد الونش، جاء بسبب الخوف من تعرضه للإصابة خصوصا أن المباراة ستقام على ملعب نجيل صناعي.

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أحمد فتوح الونش الزمالك الزمالك والنصر الليبي آخر أخبار الزمالك
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