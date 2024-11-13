أول تعليق من الطبيب بخصوص إنقاذ لاعب كفر الشيخ من الموت بعد سقوطه

بعثة الزمالك تغادر إلى ليبيا في طائرة خاصة

كتب- مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك استبعاد محمود الونش و أحمد فتوح من قائمة الزمالك المسافرة إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم تم استبعاد فتوح بسبب ارتباطه بجلسة في المحكمة يوم السبت 16 نوفمبر

أما استبعاد الونش، جاء بسبب الخوف من تعرضه للإصابة خصوصا أن المباراة ستقام على ملعب نجيل صناعي.

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