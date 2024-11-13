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كتب- نهى خورشيد:

علق طبيب العناية بمستشفى الزرقا، على كواليس سقوط، محمد شوقى لاعب فريق كفر الشيخ، في الملعب خلال مباراة فريقه أمام القزازين، بدوري القسم الثاني المصري.

وقال الطبيب:"قلب اللاعب محمد شوقى استجاب للصدمات وكذلك المخ واللاعب يستعيد جزء من وعيه".

وأضاف:"سيتم ازالة الاجهزة عن اللاعب بعد ثلاث ساعات للتأكد من استجابته للوعى".

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