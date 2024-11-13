أول تعليق من الطبيب بخصوص إنقاذ لاعب كفر الشيخ من الموت بعد سقوطه

كتب: يوسف محمد:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة محمد شوقي، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام القزازين، بدوري القسم الثاني المصري، بعد سقوطه على أرضية الملعب اليوم.

وسارع طبيب الفريق بالدخول إلى أرض الملعب لإنقاذ اللاعب، تم نقله إلى مستشفى الزرقا في حالة صعبة وغير مستقرة الآن.

وأعادت هذه الأزمة إلى الأذهان، العديد من الأزمات الصحية التي تعرض لها اللاعبين المصريين داخل أرض الملعب، بل وأدت إلى فقدان الملاعب المصرية لأكثر من لاعب.

والملاعب المصرية تعرضت للعديد من الأزمات والحوادث، المشابهة للأزمة التي تعرض لها محمد دسوقي اليوم.

فاروق شريف محمد عكاشة "البدرشين"

وشهدت الملاعب المصرية في عام 2013، تعرض اللاعب فارق شريف محمد عكاشة لاعب البدرشين 30 عاما، الحياة بعدما ابتلع لسانه في مباراة جمعت بين فريقي البدرشين وسكر الحوامدية، في القسم الثاني المصري.

وعقب وفاة اللاعب خرج مدحت مهدي، المدرب العام لمركز شباب البدرشين في ذلك الوقت وكشف كواليس وفاة اللاعب، أنه حاول إنقاذ اللاعب بمساعدة المدير الفني، لكنهم فشلوا، وفارق الحياة قبل أن تصل سيارة لنقله للمركز الإسلامي الطبي بالبدرشين على بعد كيلومتر من ملعب البدرشين.

محمد هاني الكوري "السكة الحديد"

وكان عام 2021، شاهداً على حادثة أخرى داخل المستطيل الأخضر، لكن هذه المرة للاعب من صغير في السن، هو اللاعب محمد هاني "الكوري"، لاعب فريق السكة الحديد بعدما ابتلع لسانه، خلال مباراة فريقه وأبناء قنا في دوري الجمهورية مواليد 2004.

وهذه المباراة، قد انطلقت دون وجود أي سيارة إسعاف لإسعاف اللاعب أو أي فرد يتعرض لمثل هذه الأزمة.

سعيد الصعيدي "مركز شباب دقرن"

وتعرضت الملاعب المصرية لصدمة أخرى، حينما سقط سعيد الصعيدي لاعب مركز شباب دقرن، على أرضية الملعب لكنه ابتلع لسانه وفارق الحياة، في غياب سيارة الإسعاف أيضاً.

أحمد رفعت "مودرن فيوتشر - سبورت"

وفي يوم 11 مارس 2024، كانت الحادثة التي خلعت قلوب كل محبي كرة القدم المصرية، حينما سقط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر على أرضية ملعب ستاد الإسكندرية، في الدقيقة 89 من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، دون احتكاك من أي لاعب، وتوقف قلبه لأكثر من نصف ساعة ونقل بعدها لأحد المستشفيات بالإسكندرية.

ويعد استقرار حالته، تم نقله من مستشفى زمزم بالإسكندرية إلى أحد المستشفيات في القاهرة، قبل أن يغادر اللاعب المستشفى، يوم 9 أبريل، ولكنه كان في منزله تحت الملاحظة الطبية.

وعلى الرغم من خروج اللاعب من المستشفى وتحسن حالته تدريجياً إلا أنه حدث مالم يكن متوقعاً، حينما أعلن نادي مودرن فيوتشر "سبورت" يوم 6 يوليو وفاة أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية.

محمد عبد الوهاب "الأهلي"

ويوم 31 أغسطس عام 2006، ودعت جماهير الكرة المصرية واحد من نجوم الكرة المصرية وهو محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال المران الجماعي للنادي الأهلي، ولم يتمكنوا من إنقاذ اللاعب على على الرغم من نقل اللاعب إلى المستشفى، فور سقوطه على أرضية ملعب مختار التتش، خلال مران المارد الأحمر.