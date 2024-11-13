مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

0 0
15:00
الكاميرون

الكاميرون

تصفيات أمم أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

0 0
18:00
توجـــو

توجـــو

جميع المباريات

إعلان

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)

05:35 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    إنقاذ لاعب كفر الشيخ
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (1)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (2)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (4)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (3)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (5)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (6)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (8)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (7)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (9)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (10)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (12)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (11)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (13)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (14)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (15)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (16)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (17)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (18)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (19)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (20)
  • عرض 23 صورة
    محمد شوقي مدافع كفر الشيخ (21)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تعرض محمد شوقي مدافع الفريق الأول لنادي كفر الشيخ لأزمة صعبة قوية، بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام القزازين، يدوري القسم الثاني المصري.

ودخل طبيب الفريق مسرعا إلى ملعب المباراة، في محاولة إسعاف اللاعب، وتم نقله لمستشفى الزرقا في حالة صعبة.

ويحاول فريق الأطباء في الوقت الحالي، تقديم الإسعافات اللازمة للاعب، في ظل عدم استقرار حالته.

اقرأ أيضا:

نادي الزمالك يتقدم ببلاغ ضد كهربا في قسم شرطة العجوزة

كفر الشيخ القسم الثاني محمد شوقي إنقاذ لاعب كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة