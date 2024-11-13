في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)
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كتب- محمد خيري:
تعرض محمد شوقي مدافع الفريق الأول لنادي كفر الشيخ لأزمة صعبة قوية، بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام القزازين، يدوري القسم الثاني المصري.
ودخل طبيب الفريق مسرعا إلى ملعب المباراة، في محاولة إسعاف اللاعب، وتم نقله لمستشفى الزرقا في حالة صعبة.
ويحاول فريق الأطباء في الوقت الحالي، تقديم الإسعافات اللازمة للاعب، في ظل عدم استقرار حالته.
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