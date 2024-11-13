بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميا

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كتب- مصراوي:

قدم هاني أبو ريدة بشكل رسمي أوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، على منصب الرئاسة.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم، باب الترشح يوم 10 نوفمبر الماضي، على أن تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن المحامي الخاص بهاني أبو ريدة تواجد في اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، وقدم أوراق ترشح القائمة بالكامل.

وتضم قائمة هاني أبوريدة خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي في المنصب ذاته بالإضافة إلى 7 أعضاء وهم: أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، إيناس مظهر وتم تجهيز ٣ أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء.

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