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بعد الحكم بحبسه 6 أشهر.. أزمات إمام عاشور منذ انتقاله إلى الأهلي

04:02 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 16 صورة
    امام عاشور
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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كتب- محمد خيري:

حالة من الارتباك يعيشها امام عاشور لاعب النادى الاهلي داخل أروقة فريقه الآن، إلى جانب مستواه المتراجع ومشاكله التى أدت إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، ويبدو أن هناك شيء آخر يهدد بمستقبله.

إمام عاشور انتقل للنادي الأهلي منذ موسم ونصف، قادما من الدوري الدنماركي، بعد رحلة احتراف قصيرة، عقب رحيله من نادي الزمالك.

معاناة وأزمات، تلاحق إمام عاشور منذ انضمامه للنادي الأهلي، بداية من المناوشات مع الجماهير البيضاء، إلى الاعتداء على أحد أفراد الأمن في إحدى المولات الشهيرة.

الأزمة بدأت عندما عندما أرسل إمام عاشور، رسالة تحتوي على ألفاظ نابية لمصور رياضي يُعرف بانتمائه لفريقه الأسبق، الزمالك، إذ أعلن المصور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق لاعب الأهلي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بالصلح بينهما.

وبعدها زعم أحد المشجعين تلقيه رسالة من إمام عاشور، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اللاعب إساءات بألفاظ "نابية" في سبتمبر الماضي، وأوضح المشجع حينها أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب.

وقبل تلك الوقائع تم استبعاد إمام عاشور، من قائمة المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتخاذله في التدريبات، بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي.

كما دخل في مشادة مع لاعبي الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي، وتوجيه السباب للثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد عواد.

تم استبعاده من قائمة منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب، للمرة الثانية على التوالي بسبب تراجع مستواه.

وأخيرا، الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بعدما اعتدى على أحد أفراد أمن إحدى المولات الشهيرة.

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