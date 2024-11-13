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نادي الزمالك يتقدم ببلاغ ضد كهربا في قسم شرطة العجوزة

03:12 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محمود عبدالمنعم كهربا

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كتب- محمد خيري:

قام نادي الزمالك بالتحرك قضائيا ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لعدم سداد باقي المستحقات.

وقدم نادي الزمالك بلاغًا في قسم العجوزة بتضرر النادي من لاعب النادي الأهلي الحالي محمود كهربا لتأخره في دفع قسطين من الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي.

وحصل الزمالك على حكم من فيفا، بالحصول على مبلغ 2 مليون و476 و389 دولار، حصل الأبيض على مبلغ ومن ثم الحصول على المتبقي بشيك يتم صرفه في موعد محدد ولم يتم سداده وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كهربا الزمالك نادي الزمالك
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