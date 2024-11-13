"عايز مشاهدات".. مجدي عبد الغني يوجه رسالة إلى شوبير

كتبت-هند عواد:

وجه مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى أحمد شوبير حارس مرمى الأحمر الأسبق، بشأن حديثه عن خوض عبد الغني انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر قناة الشمس: "أقول لشوبير اهدى شوية، مش لازم كل حاجة تطلع تعمل منها دعاية، انت في قناة جديدة وعايز مشاهدات ويوجد صداقة حميمة بين هاني أبو ريدة ومحمود الخطيب، وانت في قناة الأهلي تريد ان تظهر للخطيب أنك تأخذ صف أبو ريدة وتريد أن تتخلص من عبد الغني".

وأضاف: "أنت في قناة لكرة القدم فقط، يمكن أن تذيع مباريات ولكن لا تتحدث عن أشياء أخرى، على سبيل المثال قناة برشلونة أو ريال مدريد لا يتحدثان عن انتخابات اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته: "عرض علي قناة الأهلي من قبل، لكنني لم أوافق لأن موافقتي تعني تحيزي وفقدان الحيادية، فكيف للأندية مثل الزمالك أو غيرها أن تثق في".

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