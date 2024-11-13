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إراحة ثلاثي منتخب مصر من سفرية كاب فيردي

01:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    تريزيجيه
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    محمود حسن تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
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    عمر مرموش
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    احتفال عمر مرموش (1)_1
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    مروان عطية
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    مروان عطية من مران الأهلي
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كتبت-هند عواد:

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إراحة الثلاثي محمود تريزيجيه و مروان عطية وعمر مرموش من السفر إلى مع بعثة الفراعنة، لخوض مباراة كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويغيب الثلاثي عن مباراة كاب فيردي، لإيقاف محمود تريزيجيه و مروان عطية، لحصولهما على الإنذار الثاني، فيما يتم إراحة مرموش.

ويشارك الثلاثي مع منتخب مصر في المباراة المقبلة، ضد بتسوانا، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الرابعة عصر اليوم، إلى كاب فيردي، لخوض المباراة المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.

ثلاثي منتخب مصر منتخب مصر كاب فيردي عمر مرموش تريزيجيه مروان عطية
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