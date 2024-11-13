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محامي سيف الجزيري يكشف حقيقة شكوى الزمالك في فيفا

01:00 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 7 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 7 صورة
    سيف الجزيري في تدريبات الزمالك
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    سيف الجزيري
  • عرض 7 صورة
    التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 7 صورة
    سيف الدين الجزيري
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كتب- محمد خيري:

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة طلب اللاعب شكوى النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال "بن ميم" في تصريحات عبر قناة المحور: "سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك والجميع يعلم مدى إخلاصه للقميص الأبيض".

وأضاف: "الجزيري لم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما ردد البعض".

وأتم تصريحاته: "الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده، واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".

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