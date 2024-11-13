أول تعليق لإمام عاشور بعد الحكم عليه بالحبس

كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور صورا ومقطع فيديو من منزله، رفقة زوجته وشقيقها، بعد أزمته الأخيرة والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد اتهامه بالتعدي على فرد أمن أحد المولات.

وصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أمس الثلاثاء، بحبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وشارك إمام عاشور متابعيه، بعض "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في إحدى الصور شقيق زوجته من أمام شاشة ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن"، وكتب عاشور عليها: "أنا لا 2/6".

اقرأ أيضًا:

قبل إمام عاشور.. لاعبان من الأهلي حكم عليهم بالحبس.. كيف انتهت؟