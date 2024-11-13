مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
18:00
توجـــو

توجـــو

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
14:30
زد

زد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لإمام عاشور بعد الحكم عليه بالحبس

12:28 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور وزوجته عبر ستوري إنستجرام_1
  • عرض 3 صورة
    أول تعليق لإمام عاشور بعد الحكم عليه بالحبس_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور صورا ومقطع فيديو من منزله، رفقة زوجته وشقيقها، بعد أزمته الأخيرة والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد اتهامه بالتعدي على فرد أمن أحد المولات.

وصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أمس الثلاثاء، بحبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وشارك إمام عاشور متابعيه، بعض "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في إحدى الصور شقيق زوجته من أمام شاشة ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن"، وكتب عاشور عليها: "أنا لا 2/6".

اقرأ أيضًا:

قبل إمام عاشور.. لاعبان من الأهلي حكم عليهم بالحبس.. كيف انتهت؟

إمام عاشور محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حبس إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة