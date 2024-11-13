"منعنا من البطولات".. أحمد سليمان يكشف وجود أكبر مشجع أهلاوي في الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على الفريق، عن وجود مشجع أهلاوة داخل الأبيض خلال الفترات الماضية، منع التتويج بالبطولات.

قال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر1": "سبب غياب الزمالك عن التتويج بالألقاب في السنوات الماضية هو وجود أكبر مشجع للأهلي داخل نادي الزمالك".

وعن وجود أزمة بين شيكابالا على ناصر منسي في مواجهة سموحة قال: "علاقة شيكابالا وناصر منسي جيدة، وشيكا ينسى كل ما حدث في الملعب بمجرد دخوله غرفة الملابس".

كما نفى "سليمان"، ما يتردد عن وجود أزمة مع سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، قائلا: "كل المتداول في الإعلام عن وجود أزمة مع سيف الجزيري ليس صحيحا، والتجديد معه من أولويات النادي في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته: "الإعلام هو من يصور وجود أزمة، الجزيري كان موجودا على سبيل الإعارة وقرر الاستمرار مع الفريق وتم تجديد عقده سابقا ولا يوجد أي أزمة".

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