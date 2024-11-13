"الصلح أغضب الزملكاوية".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن تصريحه ضد الشحات والشيبي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن تصريحات تم تداولها على لسانه على صفحات السوشيال ميديا، بأن صلح محمد الشيبي مع حسين الشحات تسبب في غضب جماهير الزمالك مؤكدا هذا الكلام ليس لها أساس من الصحة ولم يصدر عني.

وشهدت الساعات الماضية، الصلح بين حسين الشحات لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد الأزمة الشديدة التي نشبت بينهما في الفترة الماضية.

قال "الغندور" في برنامجه عبر قناة "المحور": "هناك تصريحات تم نسبها لي من بعض صفحات السوشيال ميديا ضد الشيبي وحسين الشحات، ولكننا تحدثنا عن تصالح الثنائي وأشدنا بما حدث في برنامجنا".

وأضاف: "هناك لجان إلكترونية يتم تحريكها من خلال أحد الأشخاص ويتم توزيع "سكربت" على بعض الصفحات، من أجل إثارة الفتنة".

وأختتم تصريحاته: "هناك كذب وافتراء ويتم انتشار تصريحات من وحي الخيال بسبب تلك اللجان الإلكترونية ومن يحركها".

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