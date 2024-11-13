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"اشتغل في المول من ورا أهله".. كواليس فشل تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

11:07 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

امام عاشور

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كتبت-هند عواد:

كشف علي فايز محامي "عبدالله" المجني عليه في قضية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أسباب فشل التصالح مع لاعب الأهلي.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وقال علي فايز في تصريحات عبر قناة الشمس: "بعدما اتفقنا على التصالح، عبدالله المجني عليه تحول إلى متهم، تُرفع ضده بلاغات ويتقدم ضده طلبات تعويض، وشكاوى في نقابة المحامين، وكأننا نتعمد إيذاء هذا الشخص".

وأضاف: "حصل بينك وبين هذا الشخص واقعة، لماذا تريد فصله من النقابة هتستفيد ايه؟، عبدالله خريج حقوق ومحامي بسيط، لديه مكتب "على قده" والظروف "مش متظبطة"، لهذا ذهب للعمل في مكان إضافي " والشغل مش عيب".

وأتم تصريحاته: "عبدالله يعمل في المول من دون علم أهله في المول "شغال من ورا أهله"، لأن زوجته تجري عملية جراحية ولم يمتلك مبلغ هذه العملية، ولم يريد أن يطلب الأموال من أحد، وهم الآن يريدون أن يتم شطبه من نقابة المحامين".

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