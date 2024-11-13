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"يحضر بنفسه للمحكمة ".. مصير إمام عاشور بعد الحكم عليه بالحبس

10:58 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

اللاعب إمام عاشور

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كتبت-هند عواد:

تحدث علي فايز محامي "عبدالله" المجني عليه في قضية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن تفاصيل معاقبة اللاعب من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وقال علي فايز في تصريحات عبر قناة الشمس: "محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد والقاضي وجدا أن إمام عاشور يستحق 6 أشهر، وأرى أن الحكم يسطر بأحرف من ذهب بعدما تقدمت النيابة العامة بمذكرة تاريخية، والقضاء المصري أثبت أن "مفيش حاجة اسمها" إمام عاشور، وحد فوق القانون، من يخطأ يحاسب".

وأتم تصريحاته: "إمام عاشور "مجاش" وهذا الشيء الوحيد الذي يجعل له فرصة ثانية الحكم غيابي وله معارضة استئنافية، ولابد أن يحضر بنفسه، قدومه أمام المحكمة وجوبي".

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إمام عاشور النادي الأهلي محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد
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