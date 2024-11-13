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أمر قضائي يمنع لاعب الزمالك من السفر مع الفريق إلى ليبيا

10:47 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يتخلف أحمد فتوح من السفر مع الزمالك، إلى ليبيا، استعدادا لخوض مباراة ودية مع فريق النصر في مهرجان اعتزال خالد حسين.

ويتوجه الفريق الأبيض إلى ليبيا مساء اليوم الأربعاء، إلى ليبيا على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض ودية النصر بعد غدا الجمعة.

وتأكد عدم سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر مع الفريق، نظرا لارتباطه بجلسة قضائية يوم السبت المقبل 16 نوفمبر الحالي، في قضية دهس أحد المواطنين حتى وفاته.

وسوف يخوض "فتوح" تدريبات مع المستبعدين على ملعب النادي، لحين عودة بعثة الفريق، والانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

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أحمد فتوح الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك ليبيا
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